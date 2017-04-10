Ученые рассказали, почему болезни десен смертельно опасны для женщин

Теряющие зубы после менопаузы женщины сталкиваются с повышенным риском преждевременной смерти, как установили стоматологи. Они выяснили, что потеря зубов из-за болезней десен - тревожный сигнал серьезных проблем со здоровьем.Исследователи из Университета Баффоло наблюдали за здоровьем 57 000 женщин после менопаузы в течение 7 лет. Оказалось, что страдающие от болезней десен представительницы прекрасного пола умирали на 12% чаще в данный период наблюдений. Те, кто терял все зубы, рисковали значительно сильнее - у них вероятность смерти повышалась на целых 17%. Исследователи считают болезни десен тревожным сигналом других проблем в организме, в особенности, хронических расстройств вроде диабета второго типа и болезней сердца.Известно, что курящие и имеющие лишний вес люди, налегающие на сладкое, часто сталкиваются с проблемами болезней десен и смертельно опасными заболеваниями. Но также это может объясняться и тем фактом, что повышение содержания бактерий в полости рта в реальности провоцирует более серьезные проблемы со здоровьем, так как бактерии через десны проникают в кровоток и распространяются по всему организму, как подчеркивают исследователи."Результаты нашего исследования предполагают, что пожилые женщины могут иметь повышенный риск смерти из-за заболеваний периодонта, а поэтому им пойдет на пользу более тщательное наблюдение у стоматологов, - говорят ученые. - Помимо негативного воздействия на функционирование полости рта, эти болезни десен связаны с хроническими заболеваниями, сопровождающими старение".