Большое количество чтения погружает мозг человека в сон

Британский физиотерапевт Гленн Вилсон из Королевского колледжа при Лондонском университете выяснил, что при чтении большого количества текста мозг человека погружается в сон, подобное не наблюдается даже во время курения марихуаны, отметил ученый.В эксперименте участвовали 80 человек, за которыми вели ежедневное наблюдение. Гленн Вилсон обнаружил, что коэффициент интеллекта (IQ) людей снижался на 10 пунктов, если они читали слишком большое количество сообщений, пришедших на электронный адрес или когда испытуемым, приходилось отвечать на шквал телефонных звонков.Снижение мозговой активности проявляется в том, что люди начинают чувствовать себя уставшими и вялыми. Этот феномен действительно существует, утверждает Вилсон.