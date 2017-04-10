Большое количество чтения погружает мозг человека в сон
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В эксперименте участвовали 80 человек, за которыми вели ежедневное наблюдение. Гленн Вилсон обнаружил, что коэффициент интеллекта (IQ) людей снижался на 10 пунктов, если они читали слишком большое количество сообщений, пришедших на электронный адрес или когда испытуемым, приходилось отвечать на шквал телефонных звонков.
Снижение мозговой активности проявляется в том, что люди начинают чувствовать себя уставшими и вялыми. Этот феномен действительно существует, утверждает Вилсон.
Listis
Gnezdo
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LentaInform
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