Доказана эффективность и безопасность анестезии кетамином при офтальмологических операциях у детей
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Анестезиологических осложнений не было, и никому из пациентов не проводили реанимационных мероприятий и интубации, а побочное действие кетамина полностью прекращалось в течение первых суток после операции.
Как простой в применении и безопасный способ анестезии кетамин рекомендован к использованию при любых относительно непродолжительных офтальмохирургических вмешательствах.
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