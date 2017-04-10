Доказана эффективность и безопасность анестезии кетамином при офтальмологических операциях у детей

Кетамин эффективен и безопасен при анестезии интраокулярных и экстраокулярных операций у детей. С различными формами офтальмопатологии были прооперированны в глазном госпитале Тилганга (Катманду, Непал) 679 детей с применением внутривенной анестезии кетамином.Анестезиологических осложнений не было, и никому из пациентов не проводили реанимационных мероприятий и интубации, а побочное действие кетамина полностью прекращалось в течение первых суток после операции.Как простой в применении и безопасный способ анестезии кетамин рекомендован к использованию при любых относительно непродолжительных офтальмохирургических вмешательствах.