Доказана эффективность и безопасность анестезии кетамином при офтальмологических операциях у детей

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Кетамин эффективен и безопасен при анестезии интраокулярных и экстраокулярных операций у детей. С различными формами офтальмопатологии были прооперированны в глазном госпитале Тилганга (Катманду, Непал) 679 детей с применением внутривенной анестезии кетамином.

Анестезиологических осложнений не было, и никому из пациентов не проводили реанимационных мероприятий и интубации, а побочное действие кетамина полностью прекращалось в течение первых суток после операции.

Как простой в применении и безопасный способ анестезии кетамин рекомендован к использованию при любых относительно непродолжительных офтальмохирургических вмешательствах.
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