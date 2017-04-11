Устали от боли в костях и суставах — поможет самый обычный желатин

Избавиться от боли в суставах и восстановить эластичность костей можно всего лишь за одну неделю. Как? Мы знаем ответ. В этом поможет желатин!Очень часто вы можете чувствовать боль в суставах и костях, не задумываясь о природе его возникновения. Ученые считают, что одной из главных причин плохого самочувствия и низкой работоспособности является нарушение осанки, характеризующееся искривлениями позвоночника и потерей межпозвоночными связками своей эластичности. Предлагаем для ознакомления рецепт одного средства, которое можно приготовить в домашних условиях и которое способно избавить вас от боли в костях и суставах. Желатин как панацея от боли в костях и суставах Важнейшим ингредиентом этого средства является желатин. Его можно приобрести в любом ближайшем магазине. Для рецепта понадобится всего 5 граммов желатина. Процесс приготовления заключается лишь в том, чтобы вечером смешать 2 столовые ложки чудо-ингредиента с четвертью стакана холодной воды. Оставьте смесь на ночь, однако не стоит ставить стакан в холодильник. Даже при комнатной температуре разбавленный желатин приобретет консистенцию желе. Уже утром вы можете потреблять образованное желе, добавляя его к любым привычным для вас напиткам: фрешу, йогурту или чаю. Таким образом, употребляя смесь ежедневно, уже через неделю вы почувствуете улучшение. Сама процедура для эффективного результата должна длиться месяц. По истечении этого срока вы не будете чувствовать постоянной боли в ваших суставах и повысите эластичность межпозвоночных связок. Это будет способствовать высокой работоспособности и отличному самочувствию. Далее следует сделать перерыв продолжительностью в 6 месяцев, и уже через полгода можно повторять процедуру снова. Это поможет вам сохранять ваши мышцы гибкими, а суставы эластичными.