ЭКО представляет опасность для здоровья женщин

Процедура экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) может негативно сказаться на здоровье женщины и даже привести к летальному исходу, утверждают специалисты.Исследователи полагают, что риск, сопряженный с ЭКО, заключается в том, что может возникнуть процесс отторжения яйцеклеток-доноров или могут возникнуть другие проблемы, выходящие на первый план при искусственном зачатии.Специалисты изучили статистику смертности беременных женщин за период с 1984 по 2008 годы. Оказалось, что показатель смертности был 42,5 на каждые 100 тысяч беременностей. Этот же показатель на каждые 100 тысяч естественных беременностей составлял 12,1.Исследователи предупреждают женщин, что процедура ЭКО может быть очень опасной для их здоровья. Пациенткам необходимо знать, на какой риск они идут, и знать статистику смертности перед тем, как они решатся на данный шаг, подчеркнули ученые.