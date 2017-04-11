Антибактериальное мыло: польза или вред

В настоящее время все чаще встречаются мыло, чистящие средства, предметы личной гигиены и даже губки, содержащие вещества, которые уничтожают бактерии. Однако оправдано ли частое и повсеместное применение таких средств?Издавна для омовения и очищения тела использовали горячую воду и мыло. Иногда в воду при этом добавляли отвары трав. Известно, что мыло растворяет жир, смывает с поверхности кожи загрязнения и скопления бактерий, а травы помогают в заживлении мелких повреждений. Современные средства, в отличие от обычного мыла, содержат противомикробные компоненты, например триклозан, которые не просто смывают с кожи микроорганизмы. Такие вещества разрушают клеточные оболочки бактерий, уничтожают их, делая их нежизнеспособными. Но и после водных процедур с применением антибактериального мыла, определенное количество микроорганизмов на поверхности кожи все равно остается, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.netВ этом и состоит главная проблема. Бактерии, которые остались после обработки противомикробным агентом, начинают совершенствовать свой защитный механизм, с каждым поколением повышая свою резистентность (т.е. устойчивость). В определенный момент популяция микроорганизмов просто перестает реагировать на воздействия антибактериальных веществ. Таким образом под действием противомикробных веществ осуществляется отбор наиболее стойких штаммов бактерий. Учеными доказано, что бактерии, которые продолжительное время подвергались воздействию триклозана, начинают мутировать, их невосприимчивость к ряду антибиотиков усиливается. Так, например, произошло с антибиотиком изониазидом, который применялся для борьбы с туберкулезом.Таким образом, увлекаться использованием антибактериального мыла и другими средствами гигиены, которые содержат триклозан, не стоит. Применение такого мыла может быть оправдано лишь в исключительных случаях, когда вы, например, или ваш ребенок имели продолжительный контакт с животными или почвой. Достаточно тщательно вымыть руки таким мылом. На коже человека присутствует липидный слой, являющийся хорошей средой для обитания бактерий, сопутствующих человеку. Поэтому определенное количество микроорганизмов всегда есть на коже, что не только способствует регуляции ее Ph, но поддерживает естественную сопротивляемость кожи бактериям.