Как не перепутать симтомы болезни Паркинсона и похмельного синдрома?

Раннее выявление обещает лучшие результаты в лечении хронического заболевания нервной системы.По случаю всемирного дня борьбы с болезнью Паркинсона министр здравоохранения Баварии Мелани Хумль призвала обращать больше внимания на первые симптомы возможного заболевания.Мелани Хумль, министр здравоохранения Баварии:“Руки слегка дрожат, часто односторонне, возникают мышечные боли в области плеча и усталость. Иногда появляются депрессивные расстройства.”Болезнь Паркинсона является одним из наиболее распространенных хронических заболеваний нервной системы, часто начинается почти незаметно и из-за этого часто выявляется на слишком поздней стадии. Начало болезни обычно приходится на возраст между 50 и 60 годами, мужчины болеют чаще.По данным Мелани Хумль, с 2000 по 2015 гг. число стационарных случаев болезни Паркинсона в Баварии почти удвоилось. В 2015 г. в больничных стационарах федеральной земли лечили 6577 пациентов, страдающих от этого недуга.