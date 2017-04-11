Как не перепутать симтомы болезни Паркинсона и похмельного синдрома?
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По случаю всемирного дня борьбы с болезнью Паркинсона министр здравоохранения Баварии Мелани Хумль призвала обращать больше внимания на первые симптомы возможного заболевания.
Мелани Хумль, министр здравоохранения Баварии:
“Руки слегка дрожат, часто односторонне, возникают мышечные боли в области плеча и усталость. Иногда появляются депрессивные расстройства.”
Болезнь Паркинсона является одним из наиболее распространенных хронических заболеваний нервной системы, часто начинается почти незаметно и из-за этого часто выявляется на слишком поздней стадии. Начало болезни обычно приходится на возраст между 50 и 60 годами, мужчины болеют чаще.
По данным Мелани Хумль, с 2000 по 2015 гг. число стационарных случаев болезни Паркинсона в Баварии почти удвоилось. В 2015 г. в больничных стационарах федеральной земли лечили 6577 пациентов, страдающих от этого недуга.
Gnezdo
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Listis
LentaInform
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