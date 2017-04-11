Высокие женщины больше остальных рискуют пострадать от инсульта и инфаркта
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Исследователи установили: женщины ростом 165 см имеют в три раза более высокий риск развития данных недугов по сравнению с женщинами, чей рост составляет 157 см. По словам ученых, высокий рост связан с размером сердца и его способностью перекачивать кровь. У высоких, как правило, большие камеры сердца, которые влияют на ритм органа и могут привести к сбою в его работе, отметили научные работники.
Ранее исследователи из Германии приходили к заключению о том, что высокий рост коррелирует с вероятностью онкологических заболеваний. Они делали вывод, что для каждых дополнительных 6,5 см роста риск развития рака увеличивается на 4%.
LentaInform
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