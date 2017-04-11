Высокие женщины больше остальных рискуют пострадать от инсульта и инфаркта

Высокие женщины имеют больше шансов пострадать от опасных патологий сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщили специалисты из Швеции, представляющие Гетеборгский университет. Шведские ученые обнаружили любопытную корреляцию между ростом женщин и их вероятностью пострадать от инсульта или сердечной недостаточности. К данным выводам специалисты пришли, проанализировав изменения в показателях здоровья у более 1,5 миллиона женщин в течение более 30 лет.Исследователи установили: женщины ростом 165 см имеют в три раза более высокий риск развития данных недугов по сравнению с женщинами, чей рост составляет 157 см. По словам ученых, высокий рост связан с размером сердца и его способностью перекачивать кровь. У высоких, как правило, большие камеры сердца, которые влияют на ритм органа и могут привести к сбою в его работе, отметили научные работники.Ранее исследователи из Германии приходили к заключению о том, что высокий рост коррелирует с вероятностью онкологических заболеваний. Они делали вывод, что для каждых дополнительных 6,5 см роста риск развития рака увеличивается на 4%.