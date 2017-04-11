Огнеупорные материалы в диванах повышают риск опухолей щитовидной железы

Причиной развития смертельно опасных опухолей может быть наш любимый диван, как выяснили ученые. Речь идет об огнеупорных материалах, применяющихся в мебели, которые связаны с ростом случаев опухолей щитовидной железы на 74%.Токсические ингредиенты, использующиеся для огнеупорности диванов и матрасов, вызвали целую вспышку заболеваемости раком щитовидной железы. Эти материалы широко применялись в мебельной промышленности, хотя сегодня их использование во многих странах ограничено из-за токсичности. Однако эксперты предупреждают, что эти ограничения является недостаточно жесткими. К примеру, предложение британских ученых запретить использование всех огнеупорных материалов в мебели, было отвергнуто властями. Между тем доказано, что подобного рода материалы вызывают многочисленные случаи опухолей и других болезней, а дети являются особо уязвимыми.За последние 10 лет только в Великобритании количество случаев рака щитовидной железы выросло на 74%, и та же самая статистика отмечается в США. Ученые винят в этом широкое использование огнеупорных материалов. Проанализировав домашнюю пыль и собрав анализы крови у людей с раком щитовидной железы, ученые из Университета Дьюка обнаружили, что эти пациенты стали жертвами токсических огнеупорных материалов под названием полибромированные дифенилэфиры (PBDE). Их использование было запрещено ещё в 2004 году, однако они всё ещё присутствуют в домах людей, у которых мебель была куплена до этого срока. Также у раковых больных были обнаружены повышенные показатели огнеупорного вещества TCEP, которое было запрещено 16 лет тому назад.Оба этих ингредиента связаны с раком, поскольку они воздействуют на гормоны. Еще одно вещество DecaBDE, относящееся к PBDE, не запрещено, однако его использование в достаточной степени ограничено. Содержащие бром огнеупорные материалы также вызывают трудности с обучением у детей, снижают количество сперматозоидов и вызывают бесплодие. Они широко применяются в диванах, матрасах и коврах.