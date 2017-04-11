Страховая компания потребовала сократить число центров по трансплантации в 2,5 раза

Критерий минимального порога операций обеспечит качество пересадки донорских органов.Глава правления немецкой страховой медицинской кассы Barmer Бернд Хайнеманн заявил в пятницу, что в Германии не нужно существующее число центров по трансплантации донорских органов (около 50). По мнению кассы, их должно быть не более 20.По мнению страховщиков, многие медицинские центры “не дотягивают” по качеству указываемых услуг до должного уровня. Только высокоспециализированные центры могут повысить качество трансплантологии и вернуть утраченное доверие населения к этой сфере медицины.Возможным критерием отбора центров по пересадке донорских органов может стать опыт в этой сфере. По мнению страховой кассы Barmer, необходимо ввести для медучреждений принцип минимального числа операций, которое устанавливалось бы Общей федеральной комиссией врачей, касс и больниц.