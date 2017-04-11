Очистка суставов соком черной редьки – просто, действенно и без затрат!

Черная редька – отличный помощник в борьбе за крепкое здоровье. Ее корнеплоды богаты веществами, необходимыми для полноценной работы организма.Корнеплоды редьки оказывают благотворное влияние на функционирование желез пищеварительного тракта, обладают мочегонным и желчегонным действием. Этот овощ улучшает работу кишечника, помогает при запорах и способствует очищению организма. Последнее связано с высоким содержанием легкоусвояемых солей калия, активизирующих выведение токсичных продуктов обмена веществ. В сочетании с луком и чесноком редька является натуральным средством нормализации кишечной микрофлоры.Входящие в состав редьки фитонциды защищают человека от инфекционных заболеваний. Острый вкус этого овоща связан с содержанием эфирных масел, которые богаты серосодержащими веществами. Кашицу из редьки рекомендуется употреблять перед едой для повышения аппетита и усиления перистальтики кишечника.Народная медицина также рекомендует редьку для лечения почечнокаменной болезни, подагры, атеросклероза, гайморита, повышенного газообразования, отеков и многих других болезненных состояний. Сок корнеплода помогает при заболеваниях верхних дыхательных путей, выводит мокроту и ускоряет процесс выздоровления. Кашица и сок редьки лечат незаживающие язвы и гнойные раны. Полезны они и при различных патологиях суставов. В частности народные целители рекомендуют простую, но очень эффективную чистку суставов с помощью сока черной редьки.Очистка суставов соком черной редькиИмейте в виду, что этот способ может вызвать некоторые болевые ощущения. В этом нет ничего страшного, такие боли будут свидетельствовать о том, что процесс очистки идет нормально. Сок черной редьки способен излечить даже самые застарелые болезни суставов!Сок черной редьки: 10 кг вымытой, освобожденной от корешков черной редьки, не очищая от кожуры, пропустит через мясорубку, отжать сок. Хранить в холодильнике.Очистка: сок принимать 3 раза в день независимо от режима питания, не более чем по 2 ст.л. за один прием, до тех пор, пока сок не закончится.В период очистки надо полностью исключить из своего рациона сдобу, жирные блюда, мясо, яйца и продукты, содержащие крахмал.