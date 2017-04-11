Лекарство для астматиков избавит от проблем с кожей
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Ученые в течение трех месяцев применяли омализумаб для лечения двух разных групп пациентов (61 человека с симптоматическим дермографизмом и 31 добровольца с холодовой крапивницей). У людей с холодовой крапивницей во время купания может начаться серьезная аллергическая реакция. А у людей с симптоматическим дермографизмом даже легкое трение способно вызывать сильный зуд.
Исследователи определили у пациентов пороги чувствительности к раздражителям. Первое измерение провели до введения лекарства. Затем специалисты измеряли пороги еще несколько раз, в том числе через две недели после введения последней дозы. Ученые обнаружили: благодаря омализумабу выраженность симптомов в обеих группах существенно уменьшилась. Кроме того, лекарство предотвращало возникновение симптомов почти у 50% пациентов, даже после воздействия раздражителей.
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