Седина увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин
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Ученые оценивали распространенность и степень седины среди участников с ишемической болезнью сердца, как правило, связанной с атеросклерозом. Исследователи учли возраст и основные факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, такие как гипертония, диабет и курение.
Исследование показало, что у участников с ишемической болезнью сердца волосы были более седыми. Кроме того, уровень кальцификации коронарных артерий у них оказался выше, чем у добровольцев без ишемической болезни сердца. По словам ученых, у атеросклероза и появления седины общие причины - нарушение процесса репарации ДНК, окислительный стресс, воспаление, гормональные изменения и старение клеток.
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LentaInform
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