Отношение к наркотическим растениям в России может измениться

Минпромторг собирается легализовать производство таких растений, включая промышленное производство опиумного мака для обезболивающих. Пока же все наркосодержащие препараты, даже произведенные в России, изготавливаются исключительно из импортного сырья. Чиновники подчеркивают: производство наркосодержащих лекарственных препаратов полного цикла приоритетно для развития фармпромышленности. На сегодняшний день в России зарегистрированы 13 опийных лекарственных препаратов (девять из них включены в перечень жизненно необходимых). Их производят федеральные государственные унитарные предприятия из импортируемых активных фармацевтических субстанций. В мире на рынке всего 10 иностранных компаний, предоставляющих эти субстанции. В России пока разрешено культивирование наркосодержащих растений исключительно для использования в научных, учебных целях и в интересах экспертной деятельности.Сообщается, что инициатором поправок в текущее законодательство выступил Московский эндокринный завод (МЭЗ), собственно, производящий наркосодержащие препараты. В свою очередь, силовые структуры пока не поддержали инициативу. В принципе, на производство препаратов иногда берутся вещества, изъятые из незаконного оборота наркотиков. По словам директора НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давида Мелика-Гусейнова, рынок обезболивающих на основе опиума в России оценивается примерно в 20?40 миллионов долларов (это около 1,2?2,4 миллиарда рублей). Но в денежном выражении и в упаковках доля таких препаратов составляет не более 0,5% от всего рынка. А вот точной статистики импорта маковой соломки нет. Давид Мелик-Гусейнов подчеркивает: наркотические анальгетики стоят недорого, поэтому изменения законодательства не должны привести к значительным колебаниям конечных цен лекарственных препаратов.Комментирует Андрей Цицилин, заведующий Ботаническим садом Всероссийского научно-исследовательского института лекарственных и ароматических растений: "Необходимые для производства опийных обезболивающих алкалоиды содержатся в маке масличном, который может произрастать в черноземных зонах Центральной России, Башкирии и Поволжья. 30 лет назад, когда его промышленное культивирование было разрешено, наша урожайность не уступала зарубежной в Испании, Венгрии, Словакии. Производство тоже было не дороже". Но речь не идет об экспорте. Для этого потребовалось бы разрешение от Международного комитета по контролю наркотиков. А получить его практически невозможно, ведь рынок давно поделен между производителями. В России запрет на культивирование наркотического мака был введен в 1987 году. До этого мак выращивал и производил "Лекарстпром". Его плантации находились на территории Киргизской ССР. А селекцией опиумного мака занимался Всесоюзный институт лекарственных растений.