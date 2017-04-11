Открытие: непереносимость глютена - результат заражения вирусами

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Целиакия - непереносимость глютена - опасное заболевание. До недавнего времени люди с этим отклонением не имели надежды на спасение. Им приходилось постоянно следить за питанием, исключая любые продукты с глютеном. Сотрудники Университета Чикаго приблизились к созданию вакцины. По их мнению, заболевание вызывает вирус, а не проблемы в геноме.

Распространенный и обычно безвредный реовирус при определенных условиях способен заставить иммунную систему отторгать глютен. Хотя, конечно, генетическая предрасположенность может играть свою роль. Известно: в первые дни жизни иммунная система еще проходит стадию взросления. Если в этот момент произойдет заражение вирусом, останется серьезный след - непереносимость глютена.

Ученые специально заражали мышей двумя штаммами реовируса. Один из штаммов перенастраивал иммунную систему животных, и они начинали остро реагировать на глютен. Исходя из этого, ученые предлагают прививать от вируса детей из группы риска (с генетической предрасположенностью).
Gnezdo
LentaInform
СМИ2
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