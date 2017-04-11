Омега-3 - эффективное средство против диабета 1-го типа

Жирные кислоты омега-3 способны обратить вспять развитие диабета 1-го типа или улучшить состояние при уже диагностированном заболевании.Ученые добавляли жирные кислоты в рацион мышей с диабетом. Клетки поджелудочной животных не могли вырабатывать инсулин, вследствие чего переставал регулироваться уровень сахара. Мышей кормили обычной едой и продуктами с полиненасыщенными жирными кислотами, включая добавки с омега-3.Специалисты проверяли состояние мышей каждые три месяца (уровень инсулина и переносимость глюкозы, а также статус поджелудочной). Наличие омега-3 улучшало показатели обмена глюкозы, состояние поджелудочной, снижало концентрацию воспалительных сигнальных белков. Плюс, отмечалась генерация бета-клеток, выделяющих инсулин. Ученые отмечают: полезные жирные кислоты можно найти в морепродуктах, жирной рыбе (лосось), соевых бобах, грецких орехах, рыбьем жире, масле льняного семени, семенах чиа, шпинате и икре рыб.