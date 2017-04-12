5 лучших продуктов для завтрака, которые помогут поддерживать мозг в норме

В 2014 году была опубликована очень интересная книга под названием "SharpBrains: как инвестировать в собственный мозг".В ней рассказывается о том, как мы можем улучшить здоровье головного мозга и наслаждаться лучшим качеством жизни, в том числе с помощью правильного питания, особенно полезных завтраков.Очень часто мы полностью отказываемся от сахара, потому что нам кажется, что так мы заботимся о своем здоровье. Это не самое удачное решение.В пределах нормы глюкоза очень полезна для мозга, так как она насыщает его энергией.Правильный образ жизни может существенно снизить риск развития инсульта и инфаркта. На сегодняшний день, к сожалению, это главные причины высокой смертности населения и неизлечимой инвалидности по всему миру.Никто не защищен от инсульта на 100%, в том числе молодые люди, которые заботятся о своем здоровье, но если наш мозг здоров, то шансы полностью восстановиться после инсульта намного выше.Мозг подобен мышце, и мы можем тренировать свою ловкость, нейропластичность и когнитивные способности.Отчасти это зависит от правильно выбранного рациона, в частности от того, насколько полезен наш завтрак.Постарайтесь включать в него следующие ингредиенты:1. Семена чиа, очень полезный для мозга продуктСемена чиа низкокалорийны, но содержат много жирных Омега-3 кислот. Жирные Омега-3 кислоты отлично укрепляют здоровье мозга.Кроме того, не стоит забывать, что семена чиа содержат больше кальция, чем молоко, в 3 раза больше антиоксидантов, чем свежая черника, и в три раза больше железа, чем шпинат. Невероятно!Высокое содержание калия и клетчатки в семенах чиа превращает их в один из лучших продуктов для завтрака.2. Авокадо, отличный стимулятор работы мозгаВы думаете, что авокадо слишком калорийны, приводят к набору лишнего веса и содержат слишком много холестерина? Не переживайте, это неправда!Секрет, как и всегда, в балансе. Авокадо улучшают приток крови и кислорода к головному мозгу. Постарайтесь съедать четверть авокадо каждый день, чтобы ваш организм получил максимум полезных свойств этого фрукта.Полезные жиры, содержащиеся в авокадо, укрепляют артерии и делают их эластичными.Ненасыщенные жирные кислоты в составе авокадо защищают нервные клетки мозга, также известные под названием «астроциты».Астроциты улучшают взаимодействие между нервной системой и клетками мозга.Полезные жиры, которые включают авокадо, помогают нам поддерживать здоровье мозга в норме.Также вещества, содержащиеся в авокадо, обеспечивают профилактику инсульта и помогают снизить артериальное давление.3. Зеленый чай, богатый источник антиоксидантовЗеленый чай содержит в 8 раз больше полифенолов, чем фрукты и овощи. Содержащиеся в нем катехины позволяют улучшить здоровье мозга.Благодаря высокому содержанию антиоксидантов и витамина С мы можем снизить риск развития болезни Альцгеймера и болезни Паркинсона.Выпивайте чашку зеленого чая каждое утро, и очень скоро вы заметите положительный эффект.4. Овсянка с какао, самый вкусный завтрак на светеОчень вкусное сочетание продуктов, которым полезно полакомиться 2-3 раза в неделю. Достаточно добавить в обычную тарелку с овсянкой кусочек темного шоколада без сахара - и просто наслаждаться!И овсянка, и шоколад содержат очень много питательных веществ, полезных для нашего мозга:Витамины (А, группы B, C и D).Минералы (кремний, который позволяет обновить соединительную ткань, фосфор, магний, калий, кальций, железо).Жирные мононенасыщенные кислоты.5. ЧерникаЧерника особенно богата дубильными веществами, флавоноидами и антоцианинами. Этот тип антиоксидантов обладает отличными антибиотическими и противовоспалительными свойствами.Они помогают нам снизить уровень холестерина в крови и улучшают нейронные связи, что позволяет стимулировать работу головного мозга и облегчает запоминание и усвоение новых знаний.Так как сезон черники длится недолго, старайтесь покупать ее на рынке каждый раз, когда у вас будет такая возможность.