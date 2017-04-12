Заболевания желудочно-кишечного тракта: 12 рецептов на основе боярышника в помощь

Опыт народной медицины говорит о том, что боярышник можно употреблять и при желудочно-кишечных заболеваниях. Боярышник, помимо основных своих функций в лечении и профилактике сердечнососудистых заболеваний, используется вместе с другими травами как противовоспалительное средство, оказывающее благоприятное воздействие на слизистую оболочку, питая ее полезными веществами и тем самым обновляя. Поэтому боярышник также рекомендуют пить при таких острых заболеваниях, как желудочный колит, гастрит, язва желудка и др.Рецепт 1.Требуется: 0,5 ст. л. цветков боярышника, 0,5 ст. л. листьев подорожника, 1 стакан кипятка.Способ приготовления. Смесь из цветков боярышника и листьев подорожника залейте кипятком и настаивайте 2 ч в закрытом сосуде, процедите.Способ применения. Принимайте по 1/4 стакана 3–4 раза в день до еды.Рецепт 2.Требуется: 1 часть корневищ аира болотного, 1 часть листьев вахты трехлистной, 1 часть травы золототысячника малого, 1 часть цветков боярышника кроваво-красного, 2 стакана кипятка.Способ приготовления. Залейте сбор из трав кипятком и настаивайте 2 ч в прохладном месте в закрытом сосуде. Процедите настой через марлю.Способ применения. Принимайте в теплом виде по 1/3–1/4 стакана 3–4 раза в день за 20 мин до еды в течение месяца.Рецепт 3.Требуется: 1 часть цветков липы сердцевидной, 2 частит семян льна посевного, 2 части корневищ и корней солодки, 2 части цветков боярышника кроваво-красного, 2 части корневищ аира болотного, 1 часть листьев мяты перечной, 2 части плодов фенхеля обыкновенного, 1 л воды.Способ приготовления. В кипящую воду всыпьте сбор трав и кипятите в течение 20 мин, постоянно помешивая. Затем снимите кастрюлю с огня, процедите отвар в банку и оставьте на 1 ч в прохладном месте для остывания.Способ применения. Принимайте отвар по 2/3–3/4 стакана 3 раза в день за 30 мин до еды.Рецепт 4.Требуется: по 2 ст. л.: цветков или плодов боярышника, травы пустырника, травы подорожника, 1 ст. л. цветочных корзинок ромашки аптечной, 0,5 л кипятка.Способ приготовления. Сбор трав залейте кипятком и настаивайте 1–2 ч в закрытом сосуде. Процедите.Способ применения. Принимайте в теплом виде по 0,5 стакана 3–4 раза в день до еды.Рецепт 5.Требуется: 1 часть цветков ромашки, 2 части плодов боярышника, 1 часть листьев крапивы жгучей, 2 части корней аира, 1 часть травы зверобоя, 2 части листьев мяты перечной, 3 части корней ревеня, 1 часть травы подорожника, 1 часть корней дуба, 2 стакана кипятка.Способ приготовления. 2 ст. л. сбора залейте кипятком, дайте настояться 30 мин, процедите.Способ применения. Пейте по 0,5 стакана 3–4 раза в день за 20–30 мин до еды.Рецепт 6.Требуется: 1 часть травы полыни, 2 части травы мелиссы, 2 части травы боярышника, 1 часть травы фенхеля, 1 часть травы горца змеиного, 3 части корней солодки, 1 часть травы зверобоя, 2 части корня аира, 2 стакана кипятка.Способ приготовления. 2 ст. л. сбора залейте кипятком, дайте настояться 30 мин, процедите.Способ применения. Пейте по 0,5 стакана 4 раза в день за 30 мин до еды.Рецепт 7.Требуется: 50 г меда, 100 г сливочного масла, 50 г измельченного порошка плодов и цветов боярышника, 1 стакан кипяченой воды.Способ приготовления. Все тщательно размешайте.Способ применения. Принимайте по 3 ст. л. 4 раза в день до еды.Рецепт 8.Требуется: 1 стакан сока алоэ, 2 стакана оливкового масла, 1 стакан измельченных плодов боярышника, 1 стакан меда.Способ приготовления. Стакан меда вылейте в кастрюлю, добавьте в него сок алоэ, оливковое масло и размельченные плоды боярышника и варите на малом огне 1,5–2 ч. Остудите.Способ применения. Принимайте по 2 ст. л. 3–5 раз в день за 30 мин до еды. Состав держите в холодильнике.Рецепт 9.Требуется: 2 части цветков ромашки, 2 части травы душицы, 3 части плодов и цветков боярышника, 1 часть корней валерианы, 3 части листьев эвкалипта, 1 часть травы череды трехраздельной, 2 стакана кипятка.Способ приготовления. 2 ст. л. сбора залейте кипятком, дайте настояться 30 мин, процедите.Способ применения. Принимайте по 0,5 стакана 4 раза в день за 30 мин до еды.Рецепт 10.Требуется: 2 части цветков боярышника, 2 части цветков ромашки, 3 части листьев календулы, 1 часть корней аира, 2 части цветков клевера лугового, 1 часть травы зверобоя продырявленного, 3 части травы сушеницы топяной, 3 стакана воды.Способ приготовления. Вскипятите в эмалированной посуде 3 стакана воды, бросьте в нее цветки боярышника, ромашки, календулы, клевера и кипятите 20 мин при закрытой крышке, затем процедите. Добавьте в посуду остальные травы и кипятите еще 10 мин. Полученный настой процедите.Способ применения. Принимайте по 1/4 стакана 3 раза в день до еды (за 20 мин) в теплом виде. Курс лечения 2–3 месяца.Рецепт 11.Требуется: 1 часть травы чистотела большого, 3 части травы тысячелистника обыкновенного, 3 части плодов и цветков боярышника кроваво-красного, 3 части цветков ромашки аптечной, 3 части травы зверобоя продырявленного, 1 л воды.Способ приготовления. Вскипятите в эмалированной кастрюле воду и всыпьте в нее сбор трав. Варите в течение 20 мин, постоянно помешивая. Затем слейте отвар в стеклянную банку, процедив через два слоя марли. Остудите в прохладном месте (1 ч).Способ применения. Принимайте по 2/3 стакана отвара 3 раза в день за 30 мин до еды в течение 1–2 месяцев, затем сделайте перерыв на 1 месяц и снова повторите курс лечения отваром.Рецепт 12.Требуется: 1 часть листьев вахты трехлистной, 1 часть плодов и цветков боярышника кроваво-красного, 1 часть плодов фенхеля обыкновенного, 1 часть травы тысячелистника обыкновенного, 1 часть листьев мяты перечной, 1 часть травы золототысячника, 1 л воды.Способ приготовления. Вскипятите в эмалированной посуде воду и засыпьте в нее сбор трав. Варите с закрытой крышкой 15–20 мин, затем слейте в стеклянную банку, процедив отвар через марлю. Дайте настояться еще 2 ч.Способ применения. Принимайте отвар в теплом виде по 0,5 стакана 3 раза в день за 30 мин до еды.