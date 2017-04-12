Зрение и пищевые добавки

Ученые из Портланда (США, штат Орегон), изучив медицинскую литературу по нетрадиционным методам лечения, пришли к выводу, что различные пищевые добавки и некоторые «народные» лекарственные препараты, которые используются в лечебных целях, могут нанести вред зрению.Использование таких препаратов, как гингко, эхинация, а также витаминных комплексов, содержащих витамин А, в ряде случаев приводит к патологическим изменениям сетчатки глаз. Изменения выражаются в появлении в толще сетчатки кристаллических отложений, состоящих из побочных продуктов метаболизма содержащихся в этих «лекарствах» веществ.При местном применении эхинацеи может развиться конъюнктивит, а также временная потеря зрения.