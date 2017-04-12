Зрение и пищевые добавки
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Использование таких препаратов, как гингко, эхинация, а также витаминных комплексов, содержащих витамин А, в ряде случаев приводит к патологическим изменениям сетчатки глаз. Изменения выражаются в появлении в толще сетчатки кристаллических отложений, состоящих из побочных продуктов метаболизма содержащихся в этих «лекарствах» веществ.
При местном применении эхинацеи может развиться конъюнктивит, а также временная потеря зрения.
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