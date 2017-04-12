Ученые в шаге от победы над болезнью Паркинсона

Людям с болезнью Паркинсона сложно контролировать свои движения из-за гибели клеток, вырабатывающих нейромедиатор дофамин. Трансплантация эмбриональных клеток считается многообещающим методом лечения. Однако у этого метода есть ряд недостатков, например, дефицит эмбриональных клеток и прием иммунодепрессантов после пересадки. Кроме того, возникают этические вопросы.Исследователи из Каролинского института придумали другой способ. Ученые провели исследование на мышах. Специалисты вводили в мозг мышей, у которых были уничтожены дофаминовые нейроны, вирус. Четыре гена вируса перепрограммировали астроциты (глиальные клетки мозга). После этого астроциты становились дофаминовыми нейронами.Через пять недель ученые заметили у мышей улучшения. В частности, походка грызунов изменилась в лучшую сторону по сравнению с контрольной группой. Побочных эффектов исследователи не зафиксировали. В ходе экспериментов с человеческими клетками специалисты получили похожие результаты. То есть, новый метод может помочь людям с болезнью Паркинсона. Однако ученые отмечают, что необходимы дальнейшие исследования.