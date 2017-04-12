В деле создания новых методов лечения ВИЧ сделан огромный шаг вперед

Американские исследователи обнаружили способ сделать клетки резистентными к ВИЧ. Это очень важное открытие, которое позволяет разработать новые методы лечения и профилактики опасного вируса. Ученые наполнили сражающимися с ВИЧ антителами иммунные клетки, создав популяцию клеток, имеющую резистентность к вирусу.Эти устойчивые клетки могут быстро заменять погибшие, делаясь более эффективными, чем любые другие виды терапии. Теоретически это даже может вылечить человека от смертельно опасной болезни. В ближайшем будущем исследователи намерены оценить безопасность нового вида лечения ВИЧ перед тем, как его можно будет испытывать среди пациентов. Нынешнее исследование проводилось учеными из The Scripps Research Institute в Сан-Диего. Вначале они испытали свою систему против риновируса, который отвечает за большинство случаев обычной простуды.Исследователи использовали переносчика инфекций под названием лентиивирус для доставки нового гена в культуру человеческих клеток. Затем они провели синтез клеточных антител, которые связывались с рецепторами человеческих клеток, необходимых вирусу для проникновения в организм. Когда антитела расположились на месте, вирус уже не смог проникнуть в клетки для того, чтобы распространять инфекцию. Клетки без защиты антител умирали, что позволяло защищённым клеткам выживать и размножаться, передавая защитные гены новым клеткам.Когда данную технологию проверили в деле лечения ВИЧ, то всем штаммам вируса необходимо было связываться с рецепторами на поверхности клеток под названием CD4. После внедрения клеток в вирус, исследователи получили популяцию, имеющую резистентность к ВИЧ. Антитела распознавали поверхность CD4, не давая ВИЧ проникать в рецепторы. Сами авторы исследования называют это разновидностью клеточной вакцинации, которая обеспечивает существенные преимущества по сравнению с другими видами терапии, где антитела свободно плавают в кровотоке при относительно низкой их концентрации.