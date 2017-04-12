Выяснен механизм отравления организма туберкулезной палочкой
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Австрийским ученым удалось определить молекулярное строение транспортной системы, играющей важную роль при инфекции туберкулезных микобактерий. Это открытие позволит лучше бороться с устойчивыми к антибиотикам штаммами возбудителя - сообщает журнал Nature Microbiology.
Группа исследователей из Института молекулярной биотехнологии Австрийской академии наук сумела впервые реконструировать молекулярную структуру системы секреции типа 7. Речь идет о комплексе из четырех белков снаружи клеточной мембраны микобактерий. С ее помощью возбудитель туберкулеза выделяет токсичные вещества.
Ученым удалось открыть ранее неизвестный молекулярный транспортный механизм размером 28 нанометров, для чего была использована криоэлектронная микроскопия. Полученные изображения позволяют рассмотреть пространственную структуру исследуемых молекул.
LentaInform
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