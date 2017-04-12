Пребывание в тишине улучшает состояние мозга

Журнал Brain, Structure and Function рассказал о новом исследовании ученых, обнаруживших необычный эффект от нахождения в тишине в отношении гиппокампа - области мозга, связанной с памятью, эмоциями и обучением. Медики посоветовали изыскивать возможности каждый день проводить некоторое время в тихой обстановке.Исследователи задействовали в экспериментах мышей, которых подвергали воздействию разных типов шума. При этом они обнаружили любопытную закономерность, проявлявшуюся, когда животные проводили два часа в условиях полного безмолвия.Оказалось, что благодаря такой молчаливой паузе у грызунов активизировался гиппокамп – в нем интенсивнее происходили клеточное обновление и рост функционирующих нейронов, что делало животных умнее.«Мы увидели, что молчание действительно помогает новым генерируемым клеткам дифференцироваться в нейроны и интегрироваться в систему», - отметил один из авторов проекта доктор Имке Кирсте.Ученые пояснили, что шум оказывает физическое воздействие на мозг: миндалины, расположенные в височных долях, активируются, и это вызывает выделение гормонов стресса. При этом звуковые волны, которые достигают мозга, проходя как электрические сигналы через ухо, оказывают влияние даже на спящих людей. Если человек постоянно подвергается воздействию шума, и его уровень гормонов стресса хронически высок, это неизменно отрицательно сказывается на его здоровье, прежде всего, на сердечно-сосудистой системе.Поэтому специалисты советуют «лечить» мозг тишиной, чтобы сохранить тело и разум.