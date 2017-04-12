Врачи назвали 5 эффективных методов улучшения памяти

Когда-то давно считалось, что функция мозга достигает своего пика в раннем взрослом возрасте, а затем медленно уменьшается, что приводит к ошибкам в памяти и так называемому мозговому туману. Теперь известно, что современный образ жизни играет значительную роль в снижении познавательной способности человека, поэтому воздействие токсинов, химических веществ, плохое питание, недостаток сна, стресс и многое другое может фактически препятствовать полноценному функционированию мозга. Предлагаем вашему вниманию 5 лучших техник для улучшения памяти, независимо от вашего возраста.1. Питайтесь правильноПища, которую вы едите или не едите, играет решающую роль для вашей мозговой деятельности. Крайне необходимы свежие овощи, как и здоровые жиры, но следует избегать сахар и зерновые углеводы. Например, сельдерей, брокколи, цветная капуста и грецкие орехи содержат антиоксиданты и другие соединения, защищающие здоровье вашего мозга и могут даже стимулировать производство новых мозговых клеток.2. Занимайтесь физической культуройФизические упражнения стимулируют мозг работать на оптимальной мощности, давая нервным клеткам импульс размножаться и усиливая существующие взаимосвязи, а также защищая их от повреждений. Во время физических упражнений нервные клетки выделяют белки, известные как нейротрофические факторы. Они вырабатывают множество других химических веществ, способствующих нервному здоровью, и непосредственно приносят пользу когнитивным функциям человека, включая его способности к обучению.3. Обеспечьте себе хороший ночной сонСон улучшает ваши воспоминания и помогает вам «попрактиковаться» и улучшать свои навыки преодоления трудностей. Фактически, одна ночь сна, как утверждают ученые, на протяжении всего лишь 4-6 часов может негативно повлиять на вашу способность четко мыслить на следующий день.4. Играйте в мозговые игрыЕсли вы недостаточно тренируете свой мозг новой, удивительной информацией, он в конечном итоге начинает ухудшаться. Однако исследования в области пластики мозга показывают, что, предоставляя ему соответствующие стимулы, вы можете противостоять мозговой дегенерации.5. Осваивайте новые навыкиУчастие в «целенаправленных и значимых действиях» стимулирует вашу неврологическую систему, сдерживает эффекты от стрессовых заболеваний, снижает риск развития деменции и улучшает здоровье и благополучие. Ключевым фактором, необходимым для улучшения функции мозга или остановки процессов его функционального понижения, является серьезность цели, к которой вы стремитесь. Другими словами, задача в первую очередь должна быть важна для вас, также как и значимой или интересной, удерживая тем самым ваше внимание в постоянном тонусе.