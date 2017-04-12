Врачи назвали 5 эффективных методов улучшения памяти

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Когда-то давно считалось, что функция мозга достигает своего пика в раннем взрослом возрасте, а затем медленно уменьшается, что приводит к ошибкам в памяти и так называемому мозговому туману. Теперь известно, что современный образ жизни играет значительную роль в снижении познавательной способности человека, поэтому воздействие токсинов, химических веществ, плохое питание, недостаток сна, стресс и многое другое может фактически препятствовать полноценному функционированию мозга. Предлагаем вашему вниманию 5 лучших техник для улучшения памяти, независимо от вашего возраста.

1. Питайтесь правильно
Пища, которую вы едите или не едите, играет решающую роль для вашей мозговой деятельности. Крайне необходимы свежие овощи, как и здоровые жиры, но следует избегать сахар и зерновые углеводы. Например, сельдерей, брокколи, цветная капуста и грецкие орехи содержат антиоксиданты и другие соединения, защищающие здоровье вашего мозга и могут даже стимулировать производство новых мозговых клеток.

2. Занимайтесь физической культурой
Физические упражнения стимулируют мозг работать на оптимальной мощности, давая нервным клеткам импульс размножаться и усиливая существующие взаимосвязи, а также защищая их от повреждений. Во время физических упражнений нервные клетки выделяют белки, известные как нейротрофические факторы. Они вырабатывают множество других химических веществ, способствующих нервному здоровью, и непосредственно приносят пользу когнитивным функциям человека, включая его способности к обучению.

3. Обеспечьте себе хороший ночной сон
Сон улучшает ваши воспоминания и помогает вам «попрактиковаться» и улучшать свои навыки преодоления трудностей. Фактически, одна ночь сна, как утверждают ученые, на протяжении всего лишь 4-6 часов может негативно повлиять на вашу способность четко мыслить на следующий день.

4. Играйте в мозговые игры
Если вы недостаточно тренируете свой мозг новой, удивительной информацией, он в конечном итоге начинает ухудшаться. Однако исследования в области пластики мозга показывают, что, предоставляя ему соответствующие стимулы, вы можете противостоять мозговой дегенерации.

5. Осваивайте новые навыки
Участие в «целенаправленных и значимых действиях» стимулирует вашу неврологическую систему, сдерживает эффекты от стрессовых заболеваний, снижает риск развития деменции и улучшает здоровье и благополучие. Ключевым фактором, необходимым для улучшения функции мозга или остановки процессов его функционального понижения, является серьезность цели, к которой вы стремитесь. Другими словами, задача в первую очередь должна быть важна для вас, также как и значимой или интересной, удерживая тем самым ваше внимание в постоянном тонусе.
Listis
СМИ2
LentaInform
Gnezdo

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