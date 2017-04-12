Сальмонелла уничтожит рак мозга

Как виновник одного миллиона случаев пищевых отравлений и 380 смертей каждый год, сальмонелла, безусловно, плохой гость для желудка. Но что, если ее попытаться превратить в... друга?Это именно то, что сделали исследователи из Университета Дьюка, когда они использовали генетически модифицированный штамм сальмонелл для уничтожения агрессивной опухоли головного мозга. Они генетически модифицировали бактерии Salmonella typhimurium, «научив» их таким образом не нападать на желудочно-кишечный тракт.Вместо этого микроорганизмы «выдрессировали» бороться с одной из самых агрессивных форм рака мозга, известных человечеству, глиобластомой. Благодаря нескольким генетическим модификациям в ДНК бактерии, ученые смогли превратить ее в своего рода боеголовку, которая попадая в опухоль, самоликвидируется глубоко внутри нее.Лабораторные тесты на крысах с запущенными формами глиобластомы показали удивительную выживаемость – 20%, при этом продолжительность ремиссии составляла около 100 дней, что эквивалентно десяти годам жизни человека.