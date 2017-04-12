Попытка контролировать себя и собственную жизнь лишает нас счастья

Последние работы в области управления эмоциями подчеркнули тот факт, что гибкость в использовании стратегий регулирования эмоций имеет ключевое значение для здорового функционального баланса организма.Результаты исследования были, которые были опубликованы в журнале Ассоциации психологических наук Psychological Science, показали, что применять стратегию регулирования эмоций уместно далеко не во всех ситуациях.Недавно исследовательская группа из Австралийского католического университета решила выяснить, как ситуационный контекст может играть определенную роль в отношениях между регулированием эмоций и благополучием в повседневной жизни людей. Они пригласили 74 взрослых принять участие в 7-дневном опросе (с помощью смартфона). Приложение отправляло вопросы через случайные интервалы времени с 10:00 утра до 10:00 вечера каждый день, опрашивая участников на предмет их мировоззрений и чувств.Перед этим участники прошли тесты, оценивающие симптомы депрессии, уровень тревоги, стресса и невротизма, также авторы определили их степень социальной тревожности и чувства собственного достоинства. При анализе ответов выяснилось, что участники, у которых отмечался более высокий уровень депрессии, тревоги, стресса, невротизма и социальной тревожности, были более склонны использовать регулировать свои эмоции и чащи пытались контролировать ситуацию, чем те, кто этого не делал.