Туннельный синдром: 6 средств против боли в запястье

Туннельный синдром (синдром запястного канала), сопровождающийся сильной болью в запястье, - одно из самых распространенных заболеваний 21-го века.Он связан с воспалением запястья, вызванным повторяющимися движениями (например, при работе за компьютером, игре на пианино, работе на огороде, шитье, строительных работах, определенных видах спорта).Туннельный синдром - профессиональное заболевание, как правило, чаще встречается у женщин, особенно старше 40 лет.Симптомы туннельного синдрома:Покалывание в запястье или кисти.Боль.Онемение (в том числе ночью).Слабость (вы не можете держать или поднимать вещи).Трудности при разгибании и сгибании пальцев (особенно большого, указательного и среднего).Ощущение тепла в пальцах.Если вы страдаете от какого-либо из вышеперечисленных симптомов, следует по возможности ограничить использование компьютера и мобильного телефона, использовать специальные подушечки для рук и попробовать изменить свой рабочий график.Кроме того, улучшить состояние помогут натуральные средства, которые уменьшат боль и снимут онемение запястья.Ива белая и другие виды. Для уменьшения боли и воспаления делать компрессы с отваром коры (15 г порошка коры на 200 кипятка). Салицилаты, содержащиеся в коре ивы, способствуют уменьшению боли.Красный перец однолетний. При боли в запястье втирать настойку (3-5 перчинок на 500 мл водки). Необходимо соблюдать осторожность. Хорошо мойте руки после этого: препараты жгучего перца очень раздражают глаза.Лабазник вязолистный. При боли в запястье растирать мазью (порошок корней, вазелин, ланолин ы соотношении 1:2:1). Лабазник богат салицилатами, уменьшающими боль и воспаление.Окопник лекарственный. Порошок корня добавить в настойку перца или в любой используемый крем и втирать в запястье. Окопник уменьшает боль, отек и воспаление.Ромашка лекарственная. При синдроме запястного канала выпивать 2 стакана ромашкового чая (1ст.л. на 1 стакан кипятка) в день. Активные вещества ромашки (бисабол, хамазулен и циклические эфиры) обладают сильным противовоспалительным действием.Шалфей лекарственный. При синдроме запястного канала пить настой листьев (1 ст.л. сырья залить 400 мл кипятка, дать настояться 1 час) по полстакана 3-4 раза в день перед едой. Шалфей лекарственный содержит 6 противовоспалительных соединений.