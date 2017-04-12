Сила геометрии ставит на ноги людей, даже с очень проблемной спиной

Новосибирские медики освоили инновационный подход - "сагиттальный баланс". Это равновесное состояние суммы всех физиологических изгибов позвоночника, при котором в положении стоя (по данным рентгенографии) линия, проведенная через центр тела С7 позвонка и центр диска L5—S1, параллельна линии отвеса, и которое необходимо для оптимальной функции позвоночника. Баланс позволяет проводить уникальные операции на позвоночнике без тяжелых последствий, отмечает "Российская газета".Технологией с российскими специалистами поделились их французские коллеги. В чем важный "плюс", методика позволяет отказаться от повторных операций. Обычно же после первой операции на позвоночнике пациенту требуется пройти повторную. Здесь же все изначально рассчитывается так, чтобы вернуть позвоночник в состояние физиологической нормы сразу.Комментирует заведующий отделением нейрохирургии Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (НИИТО), Александр Крутько: "Теперь пациент буквально сразу встает на ноги, уходят боли в спине и ногах. В перспективе позвоночник функционирует в том положении, которое ему задала природа, экономно расходуя свой ресурс. Главное, человек может вернуться на нормальную стезю, снова быть социально активным, а не получать инвалидность. Безусловно, сагиттальный баланс - это феномен, при котором мышцы и позвоночник функционируют должным образом, и человеку это приносит облегчение, он ходит прямо".Чтобы система работала, необходим точный математический расчет (делается он индивидуально для каждого больного, отталкиваясь от результатов МРТ и рентгенографии). Впервые об этой теме заговорили французы еще в 1992 году. Но только с 2005 года - появилась необходимая аппаратура - применение методики стало возможно на практике.