Найден простой способ определить опасность новых вирусов гриппа

Метод генной инженерии позволяет быстро проверять вероятность заражения людей новыми вариантами вируса.Вирус гриппа отличается большой изменчивостью, а также тем, что его промежуточными хозяевами являются животные. Однако люди болеют не всеми видами птичьего гриппа, что не всегда удается заранее предсказать. Ученые из университета Фрайбурга (Германия) придумали метод, существенно упрощающий процедуру тестирования вирусов. Об этом сообщает Journal of Experimental Medicine.Сотрудники Института вирусологии привили лабораторным мышам человеческий ген MxA, отвечающий за иммунную защиту против вируса гриппа. Эти мыши оказались устойчивыми к вирусам, которыми болеют животные, однако оказались восприимчивы к серотипам, которые давно циркулируют среди людей.Простой метод проверки через заражение генетически модифицированных мышей позволяет более оперативно реагировать на появление новых серотипов вируса гриппа.