Средство от глистов может стать лекарством от рака мозга

Ученые из США обнаружили, что антигельминтный препарат способен справляться с некоторыми видами рака мозга. Эксперименты, показавшие это, были проведены в Институте медицинских исследований Файнштейна в Нью-Йорке.В частности, противораковый терапевтический эффект был выявлен у мебендазола. Опыты ученых показали, что мебендазол способен помочь при глиоме 1 и 2 степени.Позитивный эффект мебендазола в деле лечения опухолей был замечен еще в более ранних научных исследованиях. Американские специалисты решили это проверить. В ходе экспериментов препарат действительно проявил себя как лекарство от глиом: по словам ученых, он уничтожал клетки опухоли не менее успешно, чем винкристин, который обычно используется для лечения рака мозга.«В ходе исследования мебендазол успешно замедлял рост глиомы, не уступая в эффективности винкристину. При этом винкрситин не проникает через гематоэнцефалический барьер и обладает серьезными побочными эффектами», - высказались в связи с этим авторы опытов.