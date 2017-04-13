Средство от глистов может стать лекарством от рака мозга
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В частности, противораковый терапевтический эффект был выявлен у мебендазола. Опыты ученых показали, что мебендазол способен помочь при глиоме 1 и 2 степени.
Позитивный эффект мебендазола в деле лечения опухолей был замечен еще в более ранних научных исследованиях. Американские специалисты решили это проверить. В ходе экспериментов препарат действительно проявил себя как лекарство от глиом: по словам ученых, он уничтожал клетки опухоли не менее успешно, чем винкристин, который обычно используется для лечения рака мозга.
«В ходе исследования мебендазол успешно замедлял рост глиомы, не уступая в эффективности винкристину. При этом винкрситин не проникает через гематоэнцефалический барьер и обладает серьезными побочными эффектами», - высказались в связи с этим авторы опытов.
Listis
LentaInform
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