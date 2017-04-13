Возникновение тромбов имеет генетическую природу

Причиной возникновения тромбов, повышающих риск заболеваний сердца, являются гены, считают американские исследователи.Способность крови свертываться позволяет защитить организм от кровопотери в случае ранения или другого повреждения. Данная функция организма представляет собой сложный биологический процесс. Однако повышение свертываемости крови может привести к таким заболеваниям, как инфаркт, инсульт или тромбоз.Ученые из университета Хопхинса провели генетическое исследование, в котором приняли участие 5 тыс. добровольцев, не имеющих хронических заболеваний. Сделав генетические тесты образцов крови участников эксперимента, специалисты обнаружили, что на скорость образования тромба и его размер существенно влияют семь генов, причем каждый из них действует самостоятельно. Специалисты установили, что действие этих генов является причиной образования тромбов более чем в 500 миллионов раз чаще, чем других генов.Исследователи считают, что полученные результаты помогут созданию новых лекарств, разжижающих кровь. Это позволит индивидуализировать лечение сердечно-сосудистых заболеваний, исходя из генетических особенностей каждого пациента.Способность крови свертываться позволяет защитить организм от кровопотери в