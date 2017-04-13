В Москве может появиться отдельная больница для неблагополучных людей

Чиновники получили предложение от московских врачей. Медики призывают создать в столице больницу для бомжей и мигрантов, которая будет лечить бездомных, а также заниматься их социальной адаптацией. Реализовать проект должны на деньги из городского бюджета, а также за счет частных инвесторов и благотворителей.Соответствующее предложение уже направлено в Госдуму. Оттуда инициатива попадет в Минздрав. С точки зрения оптимизации, для новой больницы можно использовать пустующее здание бывшей инфекционной больницы №3. Оно располагается на юго-востоке города. Согласно озвученной идее, в новой больнице должны принимать вне зависимости от наличия документов, проводя диагностику и мониторинг болезней у неблагополучных граждан.На данный момент бездомным доступна только амбулаторная медицинская помощь. Также некую помощь они могут получить в ночлежках (в Москве их 11). Что касается обычных больниц, то туда берут только при наличии серьезных заболеваний, но нередко бездомных стараются быстрее выписать, хотя бы из-за угрозы другим пациентам. Дело в том, что бездомные часто являются носителями опасных заразных заболеваний.По словам врача-инфекциониста Софьи Русановой, среди бездомных много пациентов с туберкулезом, нередко в открытой форме. Многие страдают от кишечных инфекций в скрытой форме, а также от болезней кожи. Кстати, власти точно не знают, сколько бездомных людей живет в Москве.