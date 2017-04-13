Сила электрического тока поможет в лечении депрессии, обещают уральские эксперты

Российские ученые из Уральского федерального университета (УрФУ) создали аппарат для лечения депрессивно-тревожных расстройств. Речь идет о программируемом нейроэлектростимуляторе. Прибор двусоставный. Его первая часть представляет аппарат, формирующий систему пространственно-распределенных импульсов тока, воздействующих на проводящие нервные пути в шее. Вторая обеспечивает ввод данных и создана на базе смартфона.Специалисты находятся на стадии получения патентов. По их словам, созданный аппарат дает возможность установить индивидуальные параметры настройки для каждого пациента. По сути, нейроэлектростимулятор - пример полноценной персонализированной медицины. В перспективе пациенты смогу проводить сессии терапии и в больничных условиях, и в стенах собственного дома."У лечащего врача остается полный контроль над процессом: ему нужно записать в специальную флеш-память данные пациента (номер истории болезни) и информацию о лечении (основные клинические данные, количество процедур, структура и параметры поля импульсов тока и так далее). После этого пациент может проводить процедуры в домашних условиях", - говорится в отчете Уральского федерального университета.