Сила электрического тока поможет в лечении депрессии, обещают уральские эксперты
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Специалисты находятся на стадии получения патентов. По их словам, созданный аппарат дает возможность установить индивидуальные параметры настройки для каждого пациента. По сути, нейроэлектростимулятор - пример полноценной персонализированной медицины. В перспективе пациенты смогу проводить сессии терапии и в больничных условиях, и в стенах собственного дома.
"У лечащего врача остается полный контроль над процессом: ему нужно записать в специальную флеш-память данные пациента (номер истории болезни) и информацию о лечении (основные клинические данные, количество процедур, структура и параметры поля импульсов тока и так далее). После этого пациент может проводить процедуры в домашних условиях", - говорится в отчете Уральского федерального университета.
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