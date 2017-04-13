Татуировки повышают риск теплового удара, показало исследование
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Исследователи собрали образцы пота у 10 добровольцев с татуировками минимум 5,2 сантиметра в ширину. Специалисты установили, что на татуированной коже пота оказалось меньше, чем на коже без татуировок, и концентрация натрия в нем была выше. Исследователи пока точно не знают, как это может повлиять на здоровье. Однако они полагают, что татуировки могут привести к проблемам с терморегуляцией.
Кстати, сотрудники Копенгагенского университета и Университета Бредфорда тоже считают, что татуировки вредны. Опасения вызывают краски, используемые для нанесения татуировок. Эти краски канцерогенны и способны провоцировать не только рак, но и другие заболевания. В красках содержатся ртуть (красные оттенки) и кобальт (синий, зеленый). Анализ 21 популярного вида красок выявил токсичные вещества в 13 из них.
СМИ2
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