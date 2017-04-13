Татуировки повышают риск теплового удара, показало исследование

Ученые из Колледжа Альма выяснили, что на татуированной коже пота появляется гораздо меньше, чем на коже без татуировок. Кроме того, пот на татуированной коже содержит больше натрия. При нанесении татуировки чернила помещаются под кожу на глубину примерно 3-5 миллиметров. На той же глубине расположены потовые железы. Выработка пота необходима для регуляции температуры тела. Перегрев может привести к тепловому удару.Исследователи собрали образцы пота у 10 добровольцев с татуировками минимум 5,2 сантиметра в ширину. Специалисты установили, что на татуированной коже пота оказалось меньше, чем на коже без татуировок, и концентрация натрия в нем была выше. Исследователи пока точно не знают, как это может повлиять на здоровье. Однако они полагают, что татуировки могут привести к проблемам с терморегуляцией.Кстати, сотрудники Копенгагенского университета и Университета Бредфорда тоже считают, что татуировки вредны. Опасения вызывают краски, используемые для нанесения татуировок. Эти краски канцерогенны и способны провоцировать не только рак, но и другие заболевания. В красках содержатся ртуть (красные оттенки) и кобальт (синий, зеленый). Анализ 21 популярного вида красок выявил токсичные вещества в 13 из них.