От синдрома выгорания страдают все медицинские работники

Американские исследователи решили оценить масштабы распространенности синдрома выгорания среди всех категорий медицинских работников, включая младший персонал и администраторов.В текущем исследовании специалисты из Центра инноваций Сиэтл-Денвер использовали проверенную информацию из предыдущего исследования Worklife Study, в котором респонденты оценивали уровень собственного эмоционального выгорания самостоятельно с использованием шкалы в 5 баллов.Результаты, полученные после анализа данных 4 610 таких респондентов (персонала первичной медико-санитарной помощи, а также сотрудников бригад первичной медицинской помощи), показали, что в целом, 41% членов группы первичной медико-санитарной помощи, страдают от синдрома выгорания.В целом показатели выгорания по категориям специалистов были следующими: врачи – 49,25%; старшие медицинские сестры – 41,5%; сиделки (лицензированные практические медсестры) – 32%; административные служащие клиник – 35,7%.В то же время выяснилось, что при улучшенных обстоятельствах – полностью укомплектованной команде без переработок – показатель выгорания был на десятки пунктов ниже (28,5% против 58,6%), чем в тех случаях, когда команды медработников были недостаточно укомплектованы, имели текучку или тяжелую нагрузку.