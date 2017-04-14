Заболевания полости рта: 3 эффективных рецепта из чистотела

В народной медицине используются примерно 2000 видов лекарственных растений, среди которых не последнее место занимает чистотел.Лечение чистотелом необходимо проводить строго под контролем врача. В больших дозах растение вызывает отравление, основные симптомы которого – жажда, тяжесть в области головы и желудка, головокружение, обмороки, галлюцинации.Чистотел противопоказан для приема внутрь детям и беременным женщинам.Чистотел можно успешно применять для лечения заболеваний ротовой полости.Рецепт при гингивитеИнгредиенты: трава чистотела – 2 ч. л., трава мелиссы (лимонной мяты) – 2 ст. л., вода – 200 млСпособ приготовления:Указанное количество сухого сырья залить крутым кипятком и настаивать под крышкой не менее 3–3,5 ч. Готовый настой процедить и употреблять для полоскания рта 2 раза в день, утром и вечером.Рецепт при пародонтитеИнгредиенты: 30 %-ная настойка чистотела – 1 ст. л., глицерин – 1 ст. л.Способ приготовления:Спиртовую настойку травы чистотела смешать с глицерином до образования однородной эмульсии. Полученным средством смазывать десны 1–2 раза в день. При отсутствии глицерина можно заменить его рафинированным оливковым маслом.Рецепт при пародонтозеИнгредиенты: свежий сок чистотела.Способ приготовления:Нанести сок чистотела на марлевую салфетку и использовать в качестве компресса на пораженные участки десен. Процедуры не должны продолжаться более 1–2 мин, т. к. при длительном воздействии сок чистотела способен вызвать ожоги слизистой.