Заболевания полости рта: 3 эффективных рецепта из чистотела
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Лечение чистотелом необходимо проводить строго под контролем врача. В больших дозах растение вызывает отравление, основные симптомы которого – жажда, тяжесть в области головы и желудка, головокружение, обмороки, галлюцинации.
Чистотел противопоказан для приема внутрь детям и беременным женщинам.
Чистотел можно успешно применять для лечения заболеваний ротовой полости.
Рецепт при гингивите
Ингредиенты: трава чистотела – 2 ч. л., трава мелиссы (лимонной мяты) – 2 ст. л., вода – 200 мл
Способ приготовления:
Указанное количество сухого сырья залить крутым кипятком и настаивать под крышкой не менее 3–3,5 ч. Готовый настой процедить и употреблять для полоскания рта 2 раза в день, утром и вечером.
Рецепт при пародонтите
Ингредиенты: 30 %-ная настойка чистотела – 1 ст. л., глицерин – 1 ст. л.
Способ приготовления:
Спиртовую настойку травы чистотела смешать с глицерином до образования однородной эмульсии. Полученным средством смазывать десны 1–2 раза в день. При отсутствии глицерина можно заменить его рафинированным оливковым маслом.
Рецепт при пародонтозе
Ингредиенты: свежий сок чистотела.
Способ приготовления:
Нанести сок чистотела на марлевую салфетку и использовать в качестве компресса на пораженные участки десен. Процедуры не должны продолжаться более 1–2 мин, т. к. при длительном воздействии сок чистотела способен вызвать ожоги слизистой.
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