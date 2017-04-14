Внутренняя речь может помочь аутистам в общении

Обучение детей-аутистов проговаривать фразы про себя может помочь им справляться с повседневными задачами и повысить их шансы на независимую жизнь в будущем. К такому выводу пришли британские исследователи.Психологи, работающие со взрослыми аутистами, обнаружили, что механизм "внутренней речи" или проговаривания фраз про себя у них не повреждён, но используют они его немного не так, как обычные люди.Также учёные выяснили, что умение "думать словами" сильно связано с коммуникативными навыками человека, которые закладываются ещё в раннем детстве, а дети-аутисты лучше успевают в школе, если воспринимают расписание уроков на слух, нежели визуально, как сейчас принято."Большинство людей, столкнувшись с проблемой, будут «думать словами», что помогает планированию или решению сложных задач", - говорит David Williams с факультета психологии Даремского университета (Великобритания).Обычные дети младшего возраста, выполняя сложное задание, проговаривают свои действия вслух, "внутренняя речь" появляется только к 7 годам, объясняет он. Насколько хорошо развита "внутренняя речь", зависит от опыта общения в раннем детстве.По словам Williams, дети с аутизмом часто упускают коммуникативное взаимодействие в раннем возрасте, и именно поэтому у них плохо работает "внутренняя речь" в последующие годы. Недостаток "внутренней речи" также может объяснять повторяющиеся действия, характерные для аутистов. Тренировку "внутренней речи", по его мнению, следует начинать между 6 и 7 годами - в этом возрасте обучение будет наиболее эффективно.В настоящем исследовании, проведённом совместно учёными из Даремского, Лондонского городского и Бристольского университетов, участвовали 15 взрослых людей с высокофункциональным аутизмом и 16 обычных взрослых людей в качестве контрольной группы. Добровольцам был предложен тест на способность к планированию, при котором обычные люди "думают словами".Затем обе группы получили задание, при выполнении которого участники должны были повторять вслух какое-то слово (например, "вторник"), что отвлекало их от задания. Группе обычных людей это задание далось трудно, тогда как аутистов постороннее слово нисколько не отвлекало от работы."Это говорит о том, что аутисты не используют «внутреннюю речь» в повседневной жизни", - отмечает Williams.