Перелом руки приводит к изменениям в мозговой деятельности

Перелом руки может привести к изменениям в мозге. К такому выводу пришли ученые из Цюрихского университета. Они обнаружили, что в мозговых центрах поврежденной руки снижается количество серого и белого веществ, при этом их количество увеличивается в участках здоровой руки. Как выяснилось, больные конечности заставляют мозг перестраиваться так, чтобы компенсировать полученный вред.Специалисты исследовали 10 правшей, у которых были сломаны правые руки, в результате чего они вынуждены были носить гипсовые повязки в течение нескольких недель (минимум 2 недели). Соответственно их движения были сильно или совсем ограничены и все повседневные действия им приходилось выполнять левой рукой: умываться, есть, чистить зубы, писать. Эксперты отметили, что никто из участников не имел ранее травму головного мозга, повреждений периферических нервов и не страдал психическими заболеваниями.Испытуемые дважды подверглись процедуре МРТ: спустя 2 дня после травмы и через 16 дней после ношения гипса. МРТ-сканирование позволило ученым оценить количество серого и белого веществ в мозге травмированных. Эксперты также протестировали двигательные способности их левой руки (скорость движения пальцев). В результате они обнаружили, что объем белого и серого веществ в участках левого полушария (контролирует движения правой руки) уменьшился на 10%, при этом количество этих веществ увеличилось в области правого полушария (контролирует движения левой руки).«Мы обнаружили улучшение двигательных навыков левой, нетравмированной, руки, которое непосредственно связано с увеличением плотности в области правого полушария. Эти структурные изменения в мозге связаны с умением левой руки взять на себя часть функций, которые выполняла правая», – говорит руководитель исследования Николас Лангер. Результаты исследования ученых опубликованы в журнале Neurology (медицинское издание Американской академии неврологии).