Британские исследователи обнаружили связь между наступлением менопаузы у женщин и их иммунной системой.Сотрудники Оксфордского университета проанализировали 43 исследования генома при менопаузе, в которых суммарно приняли участие более 50 тысяч женщин. Принимая во внимание возраст наступления менопаузы у участниц, они определили 13 участков генома, которые с высокой вероятностью обусловливают этот возраст.Выяснилось, что три из этих участков находятся в генах, необходимых для функционирования иммунной системы. Другие участки оказались в генах, которые регулируют обмен гормонов, запускают воспаление и контролируют восстановление поврежденной ДНК.Как отметили исследователи, пока неясно, является ли иммунитет основным пусковым механизмом менопаузы, или лишь дополнительным фактором. "Это станет яснее, когда мы наберем больше информации по генетическим основам наступления менопаузы", - пояснил руководитель исследования Джон Перри (John Perry).