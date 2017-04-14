МРТ головного мозга выявляет дислексию

Как показало исследование, функциональная МРТ головного мозга позволяет обнаружить признаки дислексии у 4-5-летних детей - задолго до того, как они начнут испытывать проблемы с чтением, приобретут репутацию плохих учеников и станут терять уверенность в себе, и как раз вовремя - чтобы начать лечение.По словам Nadine Gaab из Лаборатория когнитивной нейрофизиологии при Бостонской детской больнице, обычно диагноз дислексии детям не ставят до 8 лет, но лучше всего она поддаётся лечению именно у маленьких детей, до того как они научатся читать. "Мы называем это парадоксом дислексии", - говорит Gaab."К этому моменту их уже третий год считают тупыми одноклассники и ленивыми - родители, и эти дети и вправду страдают", - добавляет она.Работа Nadine Gaab основана на формирующемся в настоящее время представлении, что дислексия - нарушение узнавания отдельных звуков, из которых строится речь, и управления ими. Этот процесс называется фонологической обработкой.Чтобы научиться читать, детям нужно сопоставить звуки разговорной речи с конкретными буквами, из которых состоят слова. Детям с дислексией это сопоставление даётся с трудом."Всё дело в том, что разговорный язык появляется задолго до письменного, и у нас ещё есть время, чтобы выявить ранние симптомы дислексии, - объясняет д-р Sally Shaywitz, директор Центра творчества и лечения дислексии при Йельском университете. - К ним относятся трудности с подбором рифмы, неправильное произношение слов, неумение различить сходно звучащие слова".Дислексией страдают от 5 до 17% детей. В семьях с дислексией в анамнезе заболевание обнаруживается у каждого второго ребёнка.В ходе исследования Gaab и её коллеги проводили функциональную МРТ 36 дошкольникам (одинакового возраста, умственного развития и социэкономического статуса), которые в это время выполняли ряд заданий, например, пытались определить, начинаются ли два данных слова с одного и того же звука.Оказалось, что по сравнению с обычными детьми у детей с семейным анамнезом дислексии при выполнении таких заданий наблюдается снижение активности в определённых участках головного мозга. У более старших детей и взрослых с дислексией имеют место нарушения в тех же самых участках - на границе между затылочной, височной и теменной долями. И эти нарушения, по словам Gaab, можно выявить, когда ребёнок даже не начинал ещё учиться читать.Недавно группа Gaab выиграла грант Национального института здоровья США на проведение более крупного исследования по ранней диагностике дислексии. "Если в будущем мы сможем выявлять таких детей задолго до школы, это подтолкнёт школы к разработке для них специальных программ", - считает она.