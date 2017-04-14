Выяснена генетическая причина миелодиспластического синдрома

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Выяснена генетическая причина миелодиспластического синдрома. Понятие миелодиспластического синдрома объединяет заболевания, вызывающие дефицит здоровых кровяных телец. Развитие болезни в дальнейшем приводит к острому миелоидному лейкозу. Ученым из университетской больницы Шаритэ в Берлине обнаружили мутацию, вызывающую опасную болезнь. Об этом сообщает Journal of Clinical Investigation.

Группа под руководством профессора Анэтты Грютерс-Кислих обнаружили причину миелодиспластического синдрома у детей, также страдающих моносомией 7 костного мозга. У семи больных детей была обнаружена мутация подавляющего опухолевой рост гена SAMD9 из 7-ой хромосомы. Дальнейшие исследования показали, что эта врожденная мутация ответственна за тяжелые нарушения развития, включая моносомию, а также миелодиспластический синдром. Нарушения возникают в качестве ответа на мутацию - целенаправленный механизм погашения генетического дефекта.

Профессор Анэттэ Грютерс-Кислих:

“Возможно, что утрата целых хромосом или частей хромосомы происходит не случайно, но указывает на целенаправленный механизм погашения генетического дефекта.”
Listis
Gnezdo
СМИ2
LentaInform

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