Помимо вполне очевидных фактов есть и другие кулинарные привычки, способные привести к долгосрочным проблемам со здоровьем.В ходе исследования ученые из Англии и США обнаружили связь между между количеством в рационе определенных продуктов и смертностью. Оказывается, самая привычная для нас еда может нести в себе смертельную опасность для здоровья.Сладкие напиткиПримерно около 7,4% смертей в год, по подсчетам ученых, связаны с газировкой. Последние исследования показывают, что корни многих болезней часто кроются в неконтролируемом употреблении подслащенных напитков, газировки и энергетиков. Сахар в них добавляют лишь для улучшения вкуса. Он не имеет никакой питательной ценности и содержит только пустые калории, способствующие увеличению веса и риску развития диабета и сердечных заболеваний. Эксперты рекомендуют следить за тем, чтобы число калорий от сладких напитков не превышало 450 калорий в неделю.Дефицит фруктов и овощейОпасным для здоровья может быть не только переизбыток некоторых продуктов, но их дефицит. Прямую тому доказательство — нехватка в рационе фруктов и овощей. Низкое потребление овощей приводит примерно к 7,6% смертей, а низкий уровень потребления фруктов — 7,5%. И то, и другое является важным природным источником витаминов. ВОЗ рекомендует употреблять ежедневно как минимум 400 граммов фруктов, ягод и овощей. Причем последние можно есть как в свежем, так и в термически обработанном виде.Дефицит омега-3Ненасыщенные жирные кислоты содержатся в основном в жидких растительных маслах и дарах моря. Дефицит этих продуктов в меню увеличивает риск сердечнососудистых заболеваний, ведет нарушению обменных процессов и росту плохого холестерина. Согласно исследованиям, 7,8% смертей связано с нехваткой омега-3. Единого стандарта по суточному употреблению Омега-3 не существует. Однако большинство специалистов сходятся во мнении, что для поддержания здоровья нужно употреблять около 250-500 мг Омега-3 в день.Переработанное мясоКолбаски, сосиски, ветчина, бекон и прочие мясные продукты, которые относят к переработанному мясу, являются причиной 8,2% смертей. Согласно исследованиям, ежедневное потребление примерно 50 г такого мяса увеличивает риск развития колоректального рака на 18%, а также сердечно-сосудистых заболеваний. Никто не говорит, что от мясных продуктов нужно отказаться вовсе, просто во всем нужно знать меру. Исследователи рекомендует избегать переработанного мяса с высоким содержанием соли, консервантов и сахара, поскольку эти добавки в избыточном количестве в первую очередь негативно влияют на наше здоровье.СольСамая высокая доля смертей (9,5%) связана с потреблением слишком большого количества соли. Во всех готовых продуктах содержится «скрытая» соль. Как правило, мы не берем ее в расчет, и в результате потребляем гораздо больше соли, чем это необходимо нашему организму. Избыток соли накапливается в теле, что приводит к нарушению обмена веществ, отекам, повышению давления и увеличению нагрузки на сердце, почки и другие органы.Рекомендуемая норма потребления соли для здорового человека составляет 6 г поваренной соли. Если вы страдаете от высокого кровяного давления, сердечной недостаточности, имеете заболевания почек или диабет, то ежедневное потребление соли должно быть ограничено 3-4 г. Количество соли можно сократить, если заменить ее в некоторых блюдах на пряности, лимонный сок или уксус.