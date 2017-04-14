Авокадо защищает от метаболического синдрома

Биологически активные вещества нормализуют обмен веществ, снижая тем самым риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2 типа. Статья исследователей из Машхадского медицинского университета (Иран) опубликована в журнале Phytotherapy Research.Метаболический синдром — совокупность обменных нарушений, в потенциале ведущая к таким тяжелым последствиям, как диабет, инфаркт и инсульт. Речь идет о повышенном давлении, абдоминальном ожирении (скоплении жировой ткани в области живота), повышенном уровне «плохого» холестерина, триглицеридов и сахара в крови. Наличие хотя бы трех таких нарушений позволяет диагностировать метаболический синдром.Как показали предыдущие исследования, авокадо является богатым источником каротиноидов, жирных кислот, минералов (кальция, железа и цинка), а также витаминов A, B, C и E. Иранские ученые проанализировали опубликованные в научной литературе результаты исследований, изучавших влияние авокадо на обмен веществ.В итоге оказалось, что наиболее полезно есть много авокадо людям с нарушением холестеринового и жирового обмена. Авокадо эффективно снижает уровень «плохого» холестерина и повышает уровень «хорошего» холестерина, а также нормализует концентрацию общего холестерина и триглицеридов в крови. Например, как показало одно из исследований, для достижения такого эффекта достаточно всего недели богатой авокадо диеты.Кроме того, установили исследователи, авокадо эффективно помогает похудеть. Так, участники одного из исследований, страдавшие от лишнего веса и ожирения, в течение шести недель ежедневно съедали всего по одному авокадо, в результате чего у них снизился индекс массы тела и объем жировой ткани.Многие исследования также показали, что авокадо помогает снизить повышенное кровяное давление и улучшает состояние сосудов у страдающих от атеросклероза. Причем, как оказалось, подобными полезными свойствами обладают не только сами плоды, но даже их кожура, семена и листья.Авокадо вполне может использоваться в качестве эффективной, безопасной и хорошо переносимой организмом добавки к пище, помогающей нормализовать обмен веществ, делают вывод авторы исследования.