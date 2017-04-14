Зарплаты врачей оказались разными на бумаге и в жизни

Данные Департамента здравоохранения Москвы расходятся с практикой. В 2016 году средняя зарплата столичных врачей составила 87,3 тысяч рублей в месяц, что в полтора раза больше, чем шесть лет назад, сообщил глава городского департамента здравоохранения.Сами московские врачи считают, что, как обычно, речь идет о «средней температуре по больнице». А их региональные коллеги утверждают, что получают меньше московских санитарок.На днях руководитель московского Департамента здравоохранения Алексей Хрипун отчитался о выполнении государственной программы города «Столичное здравоохранение» в 2016 году.При этом данные в отчете, представленном на заседании президиума столичного правительства, приводились в сравнении с 2010 годом — моментом смены городской власти.Как следует из доклада, за шесть лет работы администрации мэра Сергея Собянина, в столице существенно улучшились все основные медико-демографические показатели, начиная от продолжительности жизни (на 3 года больше, чем в 2010 году) и кончая числом отказов от новорожденных детей (в 3, 3 раза меньше).Почти вдвое вырос объем финансирования городского здравоохранения, и в полтора раза увеличилась зарплата медиков. Так, по данным руководителя департамента, в 2016 году средняя зарплата медработников городских учреждений в 2016 году составила 64,3 тысячи рублей (шесть лет назад — 42,3 тысячи рублей).Средний московский врач получал в 2016 году 87,3 тысячи рублей, медсестра — 58 тысяч рублей, зарплата младшего медперсонала выросла до 34,8 тысяч рублей.Сами врачи, между тем, утверждают, что, как обычно, речь идет о «средней температуре по больнице». Даже после принятия в конце прошлого года новых правил начисления зарплаты, минимальный оклад врача поднялся лишь до 30 тысяч рублей. С учетом стажа (плюс 15%) и категории — около 35 тысяч рублей.Остальное — либо доплата за переработку, либо стимулирующие выплаты, субъективно распределяемые руководством. Вносят свой вклад в «среднюю зарплату» и доходы руководства медучреждений.«Медновости» попросили рассказать о своих зарплатах рядовых столичных врачей, работающих на одну ставку, и не нашли в своей небольшой выборке людей, получающих больше 70 тысяч рублей. Так, участковый врач городской поликлиники со стажем 15 лет и высшей категорией получает около 70 тысяч рублей.Узкие специалисты (лор-врач и невролог) назвали сумму порядка 50 тысяч рублей, а акушер-гинеколог роддома призналась, что сумма в ее зарплатных квитках не дотягивает и до 50 тысяч рублей. Сумму в 80 тысяч рублей назвал хирург, работающий в стационаре на полторы ставки.Фельдшер скорой помощи со стажем 33 года, и высшей категорией, работая на 1,25 ставки получает 60 тысяч в месяц при начальном окладе 19 тысяч рублей). Работая на одну ставку, фельдшер получает менее 50 тысяч рублей, медсестра —около 35 тысяч.Не вписываются в нарисованную руководителем департамента картину и вакансии на сайте ведомства. Так, врачу-диетологу госпиталя для ветеранов войн предлагается зарплата от 23,5 до 56 тысяч рублей, врачу-нефрологу — от 29,2 до 72,7 тысяч рублей (почему такой разброс — не уточняется), детскому онкологу — от 60 до 90 тысяч рублей, детскому психиатру — от 22,3 тысяч рублей.Участковый врач психиатр психиатрической больницы, судя по сайту, может рассчитывать на зарплату в 65–75 тысяч рублей, заведующий отделением в стоматологической поликлинике — на 75–80 тысяч рублей, анестезиолог-реаниматолог и акушер-гинеколог — на 65 тысяч рублей.Самые интересные предложения на сайте для семейных врачей: от 80 до 100 тысяч рублей.Впрочем, столичным медикам, еще грех жаловаться. По словам ставропольского анестезиолога-реаниматолога, у него, при работе на полторы ставки, зарплата выходит меньше, чем у московской санитарки. В ближайшие дни Росстат планирует опубликовать окончательные данные о средней зарплате медиков по всем субъектам РФ за январь–декабрь 2016 года. А «Медновости» — подробнее рассказать о том, на что живут региональные врачи и медсестры.