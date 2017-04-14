Проблемы с укладкой волос? Ссылайтесь на плохую наследственность

Спутанные и растрепанные волосы – хрестоматийный символ плохого ухода за шевелюрой и недостаточной гигиены, который используют родители, приучая на «дурном примере» потомство к порядку.Однако многие из детей, которые имеют поразительное сходство с героями из мультфильмов, спутанные ходят с растрепанными и взъерошенными волосами не по своей вине: эта «особенность прически» возникает из-за редкой генетической мутации. Так называемый синдром неукладываемых/нерасчесывающихся волос характеризуется сухими, вьющимися, светлыми волосами, которые просто невозможно расчесать и уложить.Недавно американские ученые точно определили три гена, которые вызывают так называемый синдром неукладываемых/ нерасчесывающихся волос – их экспрессия связана со структурными нарушениями в стержне волоса. Нарушения в стержне ученым удалось увидеть при помощи использования мощного сканирующего электронного микроскопа.Что касается наследственности, то эту особенность предопределяют три гена: PADI3, TGM3 и TCHH. Именно они запускают молекулярные процессы, которые приводят к тому, что структура волос нарушается, а пряди вследствие этого путаются. Даже если человек имеет мутантный вариант хотя бы одного из этих генов, структура его волос изменяется.К счастью для «пациентов», синдром неукладываемых/нерасчесывающихся волос не имеет каких-либо последствий для здоровья и не причиняет других неприятностей, кроме спутанных прядей. Впрочем, исследователи отмечают, что они становятся более управляемыми с возрастом.