Противораковая терапия заставляет рак образовывать метастазы

Противораковые препараты, заставляющие опухоли усыхать, перекрывая к ним поступление крови, на самом деле, могут помогать раку распространяться, делая его более агрессивным и мобильным, говорит последнее исследование средств Glivec (иматиниб) и Sutent (сунитиниб).Ученые под руководством профессора Рагху Каллури из Гарвардской медицинской школы проанализировали поведение группы клеток-перицитов, которые обеспечивают структурную поддержку кровеносным сосудам и выступают в роли "привратников", не пропускающих рак. Некоторые противораковые препараты, не дающие расти сосудам, питающим опухоль, избавляются от этих клеток. В итоге опухоли легче образовывать метастазы.Тесты на мышах с раком груди показали: Glivec и Sutent на 70% сокращали концентрацию перицитов, а риск метастазов подскакивал в три раза (новые опухоли находили в легких). Притом, объем опухолей за 25 дней сократился на 30%. Более детальный анализ выявил увеличение в 5 раз в процентном отношении зон в опухоли, которым не хватало кислорода.А известно, что на нехватку кислорода рак реагирует следующим образом: он запускает генетические программы выживания. То есть, становится более мобильным, легко просачиваясь сквозь стенки сосудов, лишенных перицитов, и начиная себя вести как невосприимчивые к лечению стволовые клетки. Особенно это касается маленьких опухолей.