Сон после стрессовых событий усиливает негативные эмоции

Не раз утверждалось, что о тревожных воспоминаниях и неприятных эмоциях легко избавиться, "переспав" проблему. Но исследование Университета Массачусетса более 100 человек показало: сон хоть и защищает память, но усиливает эмоциональную реакцию.В ходе проведенного эксперимента у добровольцев оценивался эмоциональный ответ на ряд изображений. На некоторых картинках были тревожные изображения. Их требовалось оценить. Тестирование повторилось спустя 12 часов. Притом, одна половина участников за прошедшее время спала, а вторая половина - нет.В итоге люди, не спавшие 12 часов, демонстрировали более слабый эмоциональный ответ и снижение качества памяти в рамках второго этапа испытания. Из этого был сделан вывод: сон сохраняет и усиливает негативные эмоции в виду особенности работы мозга по ночам.По словам специалистов, нередко люди не могут уснуть после стрессовых событий. Возможно, это нормальное проявление биологической реакции. Однако это не касается бессонницы, которая уже вошла в норму для человека, постоянно испытывающего волнения.