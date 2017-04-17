Сон после стрессовых событий усиливает негативные эмоции
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В ходе проведенного эксперимента у добровольцев оценивался эмоциональный ответ на ряд изображений. На некоторых картинках были тревожные изображения. Их требовалось оценить. Тестирование повторилось спустя 12 часов. Притом, одна половина участников за прошедшее время спала, а вторая половина - нет.
В итоге люди, не спавшие 12 часов, демонстрировали более слабый эмоциональный ответ и снижение качества памяти в рамках второго этапа испытания. Из этого был сделан вывод: сон сохраняет и усиливает негативные эмоции в виду особенности работы мозга по ночам.
По словам специалистов, нередко люди не могут уснуть после стрессовых событий. Возможно, это нормальное проявление биологической реакции. Однако это не касается бессонницы, которая уже вошла в норму для человека, постоянно испытывающего волнения.
Gnezdo
СМИ2
LentaInform
Listis
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