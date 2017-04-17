Вирус гепатита С признали способным поражать клетки головного мозга

Возбудитель гепатита С признали способным поражать клетки головного мозга. Исследование провела группа специалистов под руководством Николы Флетчер из Бирмингемского университета в Великобритании.В ходе исследования Флетчер и ее коллеги изучили образцы тканей головного мозга и печени, которые были отобраны у десяти умерших больных гепатитом С. В четырех из десяти образцов ученые обнаружили генетический материал вируса, вызывающего эту инфекцию.Части вирусного генома были обнаружены в клетках эндотелия (внутренней оболочки) стенки сосудов головного мозга. Флетчер отметила, что эти клетки являются основным элементом физиологического барьера между кровеносным руслом и центральной нервной системой (ЦНС).Так называемый гемато-энцефалический барьер защищает нервную ткань от циркулирующих в крови микроорганизмов, токсинов и других чужеродных агентов. По мнению авторов исследования, заражение эндотелиальных клеток вирусами гепатита С объясняет проявления болезни, характерные для поражения ЦНС, в частности, слабость и повышенную утомляемость.Таким образом, группа Флетчер впервые смогла показать, что вирус гепатита С поражает не только клетки печени, но может воздействовать и на другие ткани организма.