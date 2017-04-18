Найдены новые гены, ответственные за аутизм

Наиболее крупное исследование в области генетики позволило идентифицировать большое количество новых генов, ответственных за возникновение аутизма.Ученые провели исследование, в котором изучили ДНК более тысячи пациентов. В результате чего удалось идентифицировать около 300 генов, которые были связаны с возникновением аутизма. Часть генов отвечали за возникновение связей между клетками мозга, другие – за передачу сигналов между клетками, пояснили специалисты.Аутизмом только в Великобритании страдают около полумиллиона человек. Результаты исследования позволят лучше понять причины возникновения патологии, а также разработать тесты для ранней диагностики и лекарства для эффективного лечения, утверждают исследователи.