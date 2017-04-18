Удаленные сотрудники способны работать больше и лучше, чем офисные
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Американские социологи провели исследование, в котором изучили достоверность такого предположения. В эксперименте приняли участие 24 436 сотрудников корпорации IBM, работающих в 75 странах мира. Исследователи изучили их трудовые будни. Оказалось, что работники начинают ощущать давление своей работы на семейную жизнь уже после 38 трудовых часов в неделю. Однако это проявляется только тогда, когда для работы нужно являться в офис. Удаленная работа лишена таких недостатков.
А вот в тех случаях, когда сотрудники IBM трудились дома, они спокойно отрабатывали и по 57 часов, не считая при этом, что работа как-то мешает их семье. Получается, что удаленные сотрудники способны работать на 19 часов больше в неделю. Очень важным моментом была оценка качества работы. Выяснилось, что оно не уступало работе офисных сотрудников, а в некоторых случаях даже превосходило качество офисной работы.
Listis
СМИ2
LentaInform
Gnezdo
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